Ospina non si arrende: "A Barcellona in gara secca può succedere di tutto!"

All'andata il Napoli non è andato oltre l'1-1 contro il Barcellona, gran favorito per il superamento dell'ottavo di finale di Champions League. Ad agosto si giocherà il ritorno e a Castel Volturno nessuno s'è già arreso. David Ospina ha suonato la carica nella sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "Vediamo prima cosa succede con Coppa Italia e campionato, poi avremo tempo per preparare questa partita speciale. Possiamo fare una grande partita, sappiamo che il Barça ha tantissimi giocatori forti, ma in una partita secca può succedere di tutto".