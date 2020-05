Ospina pazzo di Napoli: "Qui mi sento come in Colombia, c'è la stessa bella passione"

A Napoli David Ospina si sente a casa. Nella sua intervista odierna a Radio Kiss Kiss Napoli, l'estremo difensore ex Arsenal ha parlato delle differenze tra l'Inghilterra e l'Italia: "La Serie A è simile al Sudamerica. C'è tanta passione in tutti gli stadi, le persone pensano molto al calcio e questo è bellissimo. In Premier League c'è più organizzazione, gli stadi sono pieni e questa è la piccola differenza. A Napoli mi sento come in Colombia, la passione che c'è qui è grandissima. Tutti tifano Napoli, tutti pensano al Napoli. Ed è bello".