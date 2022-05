Padovan: “Ancelotti sa vincere solo con i top player, l’occasione a Napoli l’ha persa lui”

Il noto giornalista Giancarlo Padovan, ai microfoni di Radio Marte durante “Marte Sport Live” ha fatto il punto sulla stagione del Napoli e sull’avventura di Carlo Ancelotti a Napoli:

Il noto giornalista Giancarlo Padovan, ai microfoni di Radio Marte durante “Marte Sport Live” ha fatto il punto sulla stagione del Napoli e sull’avventura di Carlo Ancelotti a Napoli: “Per lo scudetto bisognava crederci prima, quando i punti a disposizione erano tanti. Bisognava crederci anche solamente nelle due partite con l’Empoli, fate i conti di dove sarebbe il Napoli con sei punti in più. Ho sempre pensato che gli azzurri vincessero lo scudetto, quindi, sono deluso come i napoletani. Il terzo posto non serve a niente, alla zona Champions, ma quello che contava era lo scudetto. In un campionato così livellato ce l’avrebbe potuta fare, secondo me alla fine vince l’Inter perché ha un calendario migliore. L’occasione a Napoli l’ha persa Ancelotti, poteva dimostrare che è in grado di vincere anche non allenando un top club. Ha dimostrato invece che la sua dimensione è un’altra e che sa vincere solo con i top player".