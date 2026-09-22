Padovan: “Il Napoli non ha gioco né guida. Allegri scelta azzardata"

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Padovan critica il Napoli di Allegri e indica gioco, mercato, infortuni ed età della rosa tra i problemi.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan, che ha analizzato duramente il momento del Napoli: “Anche quest’anno ci sono tanti infortuni nel Napoli, troppi. Bisognerà aspettare quindi i rientri, ma questa squadra anche con il rientro degli infortunati non so se ritroverà il gioco. Questa squadra non ha gioco, non ha guida e sono un anti Allegriano per eccellenza per cui parlo a ruota libera. Allegri è stata una scelta azzardata, è uno che non vince più niente da anni. Il Napoli senza Conte e senza coppe ha vinto uno scudetto, il Milan di Allegri senza le coppe non è riuscito neanche a qualificarsi per la champions e Allegri ha molte colpe. Passi la sconfitta contro il Como e per quella di Milano perchè il Napoli non meritava di perdere contro l’Inter, ma la gara di domenica è stata desolante, soprattutto nel secondo tempo.

Qui bisogna fare qualcosa di importante e secondo me Allegri lo ha capito perchè ha esperienza. Cambierà, farà scelte precise e poi a gennaio si dovrà per forza di cose tornare sul mercato perchè Lucca per me non può fare la riserva di Hojlund. Quest’ultimo gioca a 30 metri dai compagni e per questo segna poco, arriva stanco lì davanti. Allegri è un aziendalista, per i presidenti e per i direttori sportivi è un merito, ma farsi sentire almeno per il minimo indispensabile, era necessario. E quindi, avere un difensore centrale, un centrocampista, un vice Hojlund era necessario.

I punti persi finora dal Napoli sono tanti, ma la rosa è comunque buona. Ha solo un problema: è vecchia, forse la più vecchia della serie A e questo non depone a favore dell’energia, della vitalità, della fame e poi gli infortuni hanno fatto il resto. Allegri credo sia arrabbiato perchè non c’è cazzima in questo gruppo, non c’è rabbia, non c’è voglia. Ci sono partite che si vincono anche senza meritare, ma non è il caso del Napoli. La società potrebbe intervenire allungando i contratti a chi è in scadenza, se pensa siano ancora utili. Anguissa dovrebbe iniziare a giocare perchè ogni volta che mette piede in campo si fa male".