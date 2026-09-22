Trevisani: “Il Napoli la più forte dopo l’Inter, gli attaccanti che ha Allegri non li ha nessuno!”

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Trevisani sottolinea la profondità offensiva del Napoli e indica il 4-2-3-1 tra le possibili soluzioni.

Nel corso di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Riccardo Trevisani si è soffermato sulla qualità e sulla profondità della rosa del Napoli: “Sono anni che diciamo che dopo l'Inter il Napoli è la squadra più compatta, più solida, più solida e che questa rosa valga anche in questa stagione. Penso che il Napoli abbia un numero di attaccanti che le altre squadre non hanno”.

“Ci sono anche Neres, Alisson Santos e Vergara, il Napoli è pieno!”

Trevisani ha poi analizzato le possibili soluzioni a disposizione di Massimiliano Allegri, soprattutto alla luce delle condizioni di alcuni centrocampisti: “Se vuoi riempire il centrocampo con giocatori che magari... con De Bryne che non è un centrocampista puro, McTominay che sta come sta, Anguisa che sta come sta. Se tu rinfoltisci il centrocampo diventa complicato, puoi pure giocare 4-2-3-1, metti tre giocatori offensivi e la punta. Ci sono anche Neres, Alisson Santos e Vergara, il Napoli è pieno!”.