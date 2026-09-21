Caiazza: "Continuo a difendere Allegri! Squadra è stata sopravvalutata"

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Salvatore Caiazza descrive un Napoli in affanno e ormai logoro e difende Allegri per le assenze e un mercato ritenuto insufficiente

Il giornalista Salvatore Caiazza, intervenuto a Canale 8 nel corso della trasmissione Ne Parliamo il Lunedì, ha analizzato il momento del Napoli, soffermandosi sulle difficoltà fisiche della squadra e difendendo il lavoro di Massimiliano Allegri. Di seguito le sue parole:

“Di positivo davvero molto poco. Ho visto un Napoli in difficoltà, un Napoli in affanno. Mi sto prendendo anche la briga di guardare le altre partite e vedo una netta differenza, al di là dell’aspetto tattico e del gioco, proprio nella condizione fisica. I numeri ne sono la chiara conseguenza: i sette punti in classifica, i sette gol fatti e una squadra che, quando vuole segnare, riesce anche a farlo, ma poi abbassa il baricentro di venti metri e si fa sempre riprendere, addirittura superare. Ci stava riuscendo anche la Fiorentina.

Vedo sinceramente una squadra ormai logora. Ci sono giusto un paio di calciatori che hanno quella voglia, quella rabbia e quella cattiveria: Favasuli e Vergara ce l’hanno, qualcun altro no. Purtroppo Allegri non può fare diversamente. L’unico con il quale non me la prendo è proprio Allegri, che continuerò a difendere, perché si è ritrovato una squadra secondo me sopravvalutata all’inizio, piena di assenze e senza mercato”.