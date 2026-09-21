Vergara out, Giordano: "Per vincere tengo De Bruyne, può sempre inventare qualcosa"

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Antonio Giordano condivide la scelta di Allegri: contro la Fiorentina avrebbe puntato su De Bruyne anziché inserire Vergara

Il giornalista Antonio Giordano, intervenuto a Canale 8 nel corso della trasmissione Ne Parliamo il Lunedì, ha commentato la scelta di Massimiliano Allegri di affidarsi a Kevin De Bruyne nel finale contro la Fiorentina, anziché inserire Antonio Vergara. Di seguito le sue parole:

“È un problema abbastanza spinoso. Onestamente io non credo che Vergara ti potesse cambiare la partita. Onestamente, se ho De Bruyne - e lo dico io, che prima ho sostenuto che anche De Bruyne sia chiamato a dare risposte forti, che riguardano il suo vissuto - e devo cercare di vincere una partita inevitabilmente complicata, perché il campo si è ristretto molto, tra De Bruyne e Vergara me la gioco con De Bruyne. Me la gioco con De Bruyne perché ha la qualità, perché ha la capacità di inventarsi qualcosa e perché trova gli angoli di passaggio”.

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