Padovan: "Napoli da lotta Scudetto, avrà sempre in mente la gara col Verona!"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan: "Il Napoli viene dalla delusione della Champions ed ora arriverà carico di adrenalina, nella menta avrà ancora la sfida al Verona e tutti i giocatori vorranno mettersi in evidenza. Nonostante la situazione di Insigne, sono fiducioso sul Napoli perché è una squadra compatta, con un gioce e difficile da affrontare. Secondo me può almeno giocarsela fino alla fine per lo Scudetto".