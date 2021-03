Padovan: "Se il Napoli è al completo diventa pericoloso per chiunque"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista, che ha parlato anche di Napoli: "Roma-Napoli? Gli azzurri stanno meglio, la squadra recupera gli uomini e quando gioca con tutti gli effettivi diventa sempre una squadra pericolosa per gli avversari. Il discorso dei diritti tv va rivisto, rimodellato e rimodernato perché altrimenti la competitività non crescendo in Italia non porta buoni benefici in campo europeo. Questo è il punto centrale. Poi però dobbiamo domandarci anche a che tipo di calcio giochiamo, perché la mia opinione e che ci sia poca intensità".