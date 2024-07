Padovan su Buongiorno: “E’ una mezza svendita, perché Cairo ha ottenuto così poco?”

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato dell’affare Napoli-Buongiorno: “Trattativa chiusa a 35mln più bonus? E’ una mezza svendita, non capisco perché viene chiesto e ottenuto così poco e perché l’abbiano venduto.

Perché se andiamo a ripescare quello che ha detto il presidente Cairo solo 20 giorni: ‘Buongiorno non è sul mercato”, abbiamo visto che quando dice così o alcuni di loro dicono così succede il contrario e di fatto così è successo. Buongiorno è andato al Napoli e non è andato neanche per una cifra irrinunciabile, ad esempio 70mln. Circa 40mln per un giocatore come Buongiorno, un nazionale, simbolo del Torino, è poco. Va fatto un discorso per questi giocatori simbolo del Torino, ogni anno ce n’è uno e questo uno ogni anno va via dopo aver giurato quasi sempre eterno amore ai granata”.