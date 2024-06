Padovano: “Conte ha firmato col Napoli avendo delle garanzie. Se vengono meno…”

Michele Padovano, ex calciatore, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal

Michele Padovano, ex calciatore, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Conoscendo Antonio so che è andato a Napoli con delle garanzie: in questo momento la società deve fare la società e quindi aggiustare le cose con Kvaratskhelia e Di Lorenzo e tenere al sicuro la rosa per il quale Conte è andato a Napoli, altrimenti c’è un problema. Deve prevalere il buonsenso.

Se pensiamo che Kvaratskhelia guadagna quanto Caputo dell’Empoli c’è un problema. Alla Juventus è andato via dopo due giorni di ritiro, è carico a molla ma deve avere la base solida. Credo che di qui a stretto giro si risolveranno i problemi con Di Lorenzo e Kvaratskhelia”.