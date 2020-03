Paganin: "Napoli non ancora del tutto fuori dalla crisi, ma è cresciuto grazie a Gattuso"

Massimo Paganin, allenatore, dirigente ed ex difensore, ha fatto un bilancio sul Napoli nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli sta crescendo, le prestazioni ci sono e già da tempo e questo non può essere un caso. La squadra ha trovato il giusto modo per interpretare il calcio che vuole Gattuso, è stato fatto un percorso importante, ma ancora non si può dire che sia totalmente fuori dalla crisi. Sosta forzata? Il contro è che potrebbe venir meno la fluidità di manovra. Anche lo scombussolamento mentale può incidere".