Podcast Paganin: "Per lo Scudetto niente corsa ampia, il dualismo sarà Inter-Napoli"

L'ex calciatore Antonio Paganin ha parlato dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. A partire dalla situazione Vlahovic: "La cosa strana è che abbiano portato questa situazione a cinque giorni dalla fine del mercato. Capisco le difficoltà, ma il pericolo è quello di perderlo a zero il prossimo anno. Neanche io spenderei 60 milioni per Kolo Muani, ma adesso trovare un centrocampista bravo a basso prezzo non è semplice. È in questi casi che si giudica la qualità del nuovo management, prendere una posizione netta e chiara e poi assumersi le responsabilità della scelta".

Su Koopmeiners: "Di Gasperini ce n'è uno solo e come valorizza lui i giocatori, nessun altro ci riesce. Lì deve essere bravo Tudor a trovargli la collocazione giusta e soprattutto saper tirare fuori da lui le motivazioni che servono. Ho avuto l'impressione che dal punto di vista caratteriale al giocatore manchi qualcosa, ha subìto il grande salto e l'aspetto caratteriale per certi versi è fondamentale. Tudor può tirargli fuori qualcosa, ma lui in primis deve aiutarsi e tirar fuori il massimo". Infine sul campionato: "Bello come in molti abbiano rimesso in alto l'Inter dopo il 5-0 all'esordio. Non credo ci sia una corsa ampia allo scudetto, rimane un dualismo col Napoli. Sono curioso di capire cosa combinerà il Como".