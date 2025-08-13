Pagliuca: "Inter? Napoli avanti con De Bruyne ed il miglior difensore dell'ultimo anno"

vedi letture

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex portiere anche dell'Inter Gianluca Pagliuca ha parlato della griglia Scudetto e del Napoli di Conte: "Il Napoli campione in carica in estate si è rinforzato, l’Inter invece ha cambiato allenatore e bene o male riparte oggi con la stessa squadra che aveva l’anno scorso.

Per questo al momento il Napoli è avanti rispetto ai nerazzurri, visti arrivi importanti come quelli, fra gli altri, di De Bruyne a centrocampo e del miglior difensore dell’ultimo campionato (Beukema, ndr). Il tutto partendo dal punto di forza di avere sempre una garanzia in panchina come Conte. Diciamo che se l’Inter prenderà davanti un attaccante come Lookman, beh, allora la distanza dal Napoli campione si ridurrà".