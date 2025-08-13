Pagliuca: "Inter? Napoli avanti con De Bruyne ed il miglior difensore dell'ultimo anno"
TuttoNapoli.net
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex portiere anche dell'Inter Gianluca Pagliuca ha parlato della griglia Scudetto e del Napoli di Conte: "Il Napoli campione in carica in estate si è rinforzato, l’Inter invece ha cambiato allenatore e bene o male riparte oggi con la stessa squadra che aveva l’anno scorso.
Per questo al momento il Napoli è avanti rispetto ai nerazzurri, visti arrivi importanti come quelli, fra gli altri, di De Bruyne a centrocampo e del miglior difensore dell’ultimo campionato (Beukema, ndr). Il tutto partendo dal punto di forza di avere sempre una garanzia in panchina come Conte. Diciamo che se l’Inter prenderà davanti un attaccante come Lookman, beh, allora la distanza dal Napoli campione si ridurrà".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina UfficialeSSC Napoli lancia 'Cafè', la terza maglia 2025-26: foto e dettagli di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
3 Conte in conferenza: "Nella lista c'era Ndoye, ma concordo col club! Cantiere aperto, 13 nuovi in due anni. Chi è partito voleva andare. Su KDB..."
Prossima partita
23 ago 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Sassuolo
|Napoli
In primo piano
Lukaku a Crc: "Mi davano per finito, Napoli mi ha dato nuova vita! Siamo stati più forti, ma si azzera!"
Ultim'oraJuanlu, Ds Siviglia non molla: "Non iscrivere gli acquisti non è una tragedia, saremo in 11!"
Rileggi liveConte in conferenza: "Nella lista c'era Ndoye, ma concordo col club! Cantiere aperto, 13 nuovi in due anni. Chi è partito voleva andare. Su KDB..."
Davide BarattoFocusGutierrez è tutto ciò che serve al Napoli: i tre grandi pro del terzino scuola Real
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveNapoli-Girona 3-2 (Di Lorenzo 5', De Bruyne 16', 23', Stuani 34', 42'): finisce qui
Antonio NotoUfficialeNapoli-Girona, annunciate le formazioni: c’è Meret e tridente con Neres a sinistra!
Antonio NotoRileggi livePresentazione squadra: rivivi l'evento con le parole di Conte, Di Lorenzo e Oriali
Fabio TarantinoDe Bruyne a Dazn: "Napoli? Ho deciso due giorni prima di firmare! Tante offerte, decisivo un confronto..."
Antonio NotoRileggi liveCastel di Sangro, 14mila presenze al giorno! Sindaco: "Risultato storico!", pres. Abruzzo: "Polemiche sterili, alimentano razzismo"
Arturo MinerviniRileggi liveMilinkovic-Savic in conferenza: "Da marzo sapevo del Napoli, volevo fortemente venire! Non mi sento né 1° né 2°”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com