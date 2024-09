Palermo verso il Napoli, Dionisi: "Gara proibitiva, vetrina per chi ha avuto meno spazio"

vedi letture

Intervistato dai canali ufficiali del Palermo, il tecnico dei rosanero Alessio Dionisi ha parlato del pareggio col Cesena ma anche della gara di giovedì con il Napoli in Coppa Italia: "Ci sono stati episodi, tra cui un contatto dubbio in area, è mancato solo il gol. Potevamo far meglio, ma non ci siamo spenti e con i cambi abbiamo ripreso campo e siamo tornati pericolosi. Dobbiamo essere più precisi negli ultimi 20 metri. Il Cesena è solido, è una squadra fastidiosa, ha giocatori che possono metterti in difficoltà, ha atteso per ripartire ma non gli abbiamo concesso la profondità.

Il Napoli al Maradona? Partita proibitiva, difficilissima, la prepareremo e cercheremo di fare il meglio sapendo che i favoriti sono gli altri. Sarà un'opportunità per alcuni ragazzi che finora hanno trovato meno minutaggio ma hanno dimostrato entrando che la panchina è di qualità e che l'organico è importante. Sarà una vetrina per alcuni che hanno avuto meno minuti".