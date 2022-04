Palmeri: "A Napoli capolavoro di autolesionismo, così Spalletti va in ebollizione"

Capolavoro di autolesionismo a Napoli. Questo il pensiero di Tancredi Palmeri, che nel suo editoriale per Tuttomercatoweb scrive anche di Spalletti

TuttoNapoli.net

Capolavoro di autolesionismo a Napoli. Questo il pensiero di Tancredi Palmeri, che nel suo editoriale per Tuttomercatoweb scrive: "L’Inter è tornata la migliore squadra del campionato, come lo era stata incontrovertibilmente per 5 mesi su 7. Lo dice come ha vinto il derby, più che la vittoria stessa: azzannando avversario e partita dall’inizio, utilizzando al momento giusto l’arte della sofferenza appresa allo Juventus Stadium, di nuovo non facendosi prendere dal timore ma ritornando poi a spingere sulla qualità che le è propria e la contraddistingue.



Chiusura sul Napoli: capolavoro di autolesionismo di squadra e ambiente. Hanno avuto talmente poca fiducia, che anche la squadra è sembrata non crederci più. Classica situazione in cui Spalletti va in ebollizione.