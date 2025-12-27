Garbo sulla corsa Scudetto: "Oltre il Napoli c'è un'altra favorita..."

Il giornalista Daniele Garbo, intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà, ha parlato dei temi principali della Serie A.

Per la Lazio meglio tenere Castellanos o venderlo? Daniel Maldini potrebbe essere un buon colpo?

"lo Castellanos lo terrei, però mi rendo conto che di fronte ad un'offerta di 25 milioni Lotito sarebbe disposto anche ad impacchettarlo. Su Maldini invece mi sono espresso in passato e penso che di buono abbia solo il cognome. Non sappiamo ancora che calciatore sia e alla Lazio servono elementi più pronti".

Fra i nomi che girano, quale potrebbe rappresentare un colpo nel mercato di Gennaio?

"Intanto ho la convinzione che Dybala partirà già a Gennaio dalla Roma. Non lo vedo così motivato. Raspadori a quel punto sarebbe fondamentale proprio per sostituire l'argentino. Per il colpo dico Palestra, che mi piace molto. È in rampa del lancio e mi sembra destinato a diventare un esterno di livello, anche per la Nazionale".

La Roma con Zirkzee, Raspadori e Dragusin a che obiettivo potrebbe puntare?

"Se la Roma dovesse raggiungere questi obiettivi può puntare anche al terzo posto. Non per lo scudetto perché Inter e Napoli restano più forti; potrebbe però pensare di superare il Milan. Comunque bisognerebbe valutare quale Zirkzee arriverebbe in Italia, se quello del Bologna o quello del Manchester United".