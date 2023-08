Palmeri frena l'entusiasmo interista: "Finalista Champions, ma dal Napoli ha preso 20 punti"

Tancredi Palmeri parla dell'Inter e delle possibilità di insidiare il titolo di Campione del Napoli sul portale l'Interista

Tancredi Palmeri parla dell'Inter e delle possibilità di insidiare il titolo di Campione del Napoli sul portale l'Interista: "Nonostante la giusta frenesia del proclamare la griglia di partenza del campionato alla vigilia del debutto, personalmente la mia regola eterna che rispetto da sempre è sputtanarmi con i favoriti solo all’indomani della chiusura del mercato. Perché insomma quasi mai cambiano gli equilibri, ma ritengo semplicemente non serio dare una previsione su qualcosa che ancora non è a bocce ferme.

Dunque non mi pronuncerò ancora su cosa possa o non possa fare l’Inter, tuttavia non posso che sorprendermi nel vedere i bookmaker e anche qualche addetto ai lavori (ma non troppi a dire il vero) indicare l’Inter come naturale favorita per lo scudetto.

E’ vero che è la finalista di Champions, ma ha pur sempre preso 20 punti dal Napoli. E soprattutto rispetto a tutte le altre, magari rimaste immobili, è stata invece stravolta profondamente nei cambi e in tre elementi titolari. Ultimo ma sicuramente non meno importante, le manca ancora il diavolo di centravanti titolare, che a questo punto difficilmente arriverà se non sottoforma di terza scelta.