Palmeri: “Il Napoli può avere la meglio, l’Atalanta è un avversario distratto”

TuttoNapoli.net

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Tancredi Palmeri: “C’è un entusiasmo pazzesco nel mondo milanista, che si traduce nelle ultime partite del Milan vinte per 1-0 con l’aiuto del pubblico. Nel mondo interista invece c’è tanta depressione, nonostante il distacco sia di soli tre punti.

Che avversario è l’Atalanta per il Napoli? E’ un avversario distratto dall’Europa League, con i suoi colombiani depressi per non essere andati al Mondiale. Se l’affronti bene puoi avere la meglio, ma lo devi fare dall’inizio”.