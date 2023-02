Palmeri: "Inter unica capace di battere il Napoli e disunirlo"

Tancredi Palmeri, sul portale 'L'Interista', analizza così il momento dei nerazzurri

TuttoNapoli.net

Tancredi Palmeri, sul portale 'L'Interista', analizza così il momento dei nerazzurri: "Come al Camp Nou, come in Supercoppa, come contro il Napoli, l’Inter ribadisce di essere a giusto merito la prima delle altre in campionato, e mai definizione è stata più adatta come quest’anno dove il Napoli sembra fare un altro sport. Perché in condizioni normali l’Inter sarebbe poco sotto la media scudetto, e capace di farlo peraltro in coda a una settimana dove ha conquistato le semifinali di Coppa Italia a spese di quella che sembrava essere la squadra più in forma del campionato. Ancora una volta Simone Inzaghi ha preparato perfettamente la partita e l’ha sviluppata ancora meglio, andando ad aggredire l’avversario e prendendosi il gioco in ogni zona del campo, con il ritmo di sviluppare la giocata e la personalità di martellare con la forza delle idee.