Palmeri: "Mercato capolavoro! Per la prima volta Napoli leader economicamente e sportivamente"

A poche ore dalla chiusura del mercato estivo, il giornalista Tancredi Palmeri, attraverso il sito di Sportitalia, dà i voti alle squadre di Serie A per le operazioni concluse. A prendere il volto più alto è il Napoli, 8,5. Solo 6 invece per l'Inter, che per molti opinionisti parte in prima fila con la squadra di Conte nei favori dei pronostici della Serie A.

"Napoli 8,5. Un capolavoro. Tutti in fila: Milinkovic-Savic, Beukema, De Bruyne, Elmas, Hojlund, Lucca. Ha portato mezza squadra non solo di buoni o ottimi acquisti, ma proprio di titolari pronti subito, roba da livello berlusconiano dei tempi bellissimi e che nessuno in Serie A può minimamente permettersi o sognare. Per la prima volta nella storia è la società leader dal punto di vista sia economico che sportivo. Alla fine le rivali che per un attimo avevano annusato il tubo di scappamento del Napoli che si avvicinava a causa dell’infortunio di Lukaku, devono rammaricarsi che l’assenza sia maturata a mercato aperto, perché reagire al rischio di trovarsi al livello degli altri portando in un amen Elmas e Hojlund è clamoroso. Inutile dire che Conte sia chiamato a rivincere lo scudetto, ma con questa rosa sarebbe davvero un’occasione sprecata non regalarsi quella campagna europea ambiziosa incredibilmente ancora mancante nel carnet di Andonio.

"Inter 6. La questione è molto semplice: se Luis Henriqe, Diouf e Bonny rispetteranno le premesse, sarà un mercato da 7.5. Al momento le uniche scommesse certe sembrano Sucic e Pio Esposito. In generale, lo scotto per Lookman rimane, e va bene il cambio di strategia ma stride che non siano stati impiegati i denari su almeno una certezza. Ecco, la domanda è soprattutto questa: ma davvero l’Inter chiuderà evitando di spendersi gli ancora 40 milioni disponibili per il budget mercato? Sembra uno schiaffo alle ristrettezze economiche vissute per 4 anni. Chissà che questo non spingere sull’acceleratore non sia un sintomo del prossimo addio di Ausilio".