Inter, Marotta chiude il mercato: "Non penso ci saranno movimenti. Lookman? Resta lì"

A pochi minuti dalla sfida di San Siro contro l'Udinese, il presidente dell'Inter Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Penso non ci saranno movimenti, confermare l'ossatura della squadra è un pregio e solo le squadre forti possono farlo. La rosa rispetta le necessità rispetto agli obiettivi e al confronto diretto con l'allenatore.

Non è facile trovare giocatori più forti dei disponibili in difesa, anagraficamente sono datati ma credo che il reparto difensivo sia garanzia di efficienza e solidità. Juventus, Milan e Roma sono belle squadre, così come Atalanta e Bologna: le grandi hanno un livello qualitativo maggiore sicuramente. Esclusione di Pavard? Scelta tecnica".

Poi una battuta su Lookman: "Penso resti lì".