Prima pagina Il Mattino: "200 milioni per volare"

"Mercato boom di De Laurentiis per il quinto scudetto e una grande Champions".

Nell'edizione odierna, Il Mattino apre in prima pagina con il Napoli, pronto ad annunciare gli acquisti di Elmas e Hojlund nell'ultimo giorno di mercato: "200 milioni per volare. Mercato boom di De Laurentiis per il quinto scudetto e una grande Champions. E il monte ingaggi sale fino a 120 milioni. Di spalla spazio ai risultati della seconda giornata di Serie A: "L'Inter cade in casa con l'Udinese, la Juve non molla". Di seguito la prima pagina integrale.