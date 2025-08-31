Sky, Di Canio usa parole forti: “Inter deve riprendersi dal campionato buttato da cog***i”

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex azzurro Paolo Di Canio ha dell'Inter dopo il primo ko dei nerezzurri in campionato contro l'Udinese: "L'Inter non deve dimenticare la mazzata di Champions, non c'è nulla da recriminare in una finale finita così. Loro, e se lo sono detti, devono riprendersi da come hanno perso il campionato, devono dirsi quanto sono stati coglioni e se lo saranno sicuramente detto perché sono grandi giocatori.

Uso questo termine perché sono professionisti, nello spogliatoio mica si dicono sciocchini, si dicono che sono stati coglioni e siccome sono giocatori veri lo hanno fatto".