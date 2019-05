Palmeri rilancia: "Sarri-Juve, trattativa in stato avanzato! Da venerdì scorso è cambiato tutto..."

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Tancredi Palmeri, tra i primi a parlare di Sarri alla Juve, rilancia e spiega: "Con la Juventus non siamo ancora allo stadio raggiunto per l’Inter, ma la trattativa è estremamente avanzata. Sto parlando della notizia che ho dato in anteprima venerdì scorso durante il Live Show delle 17.00 su MC Sport Network: la Juventus sta lavorando nella direzione di Maurizio Sarri, e non è soltanto una ipotesi di lavoro o un colloquio, ma si tratta di una trattativa in stato molto avanzato.

Non a caso fino a venerdì scorso il nome di Sarri non era minimamente presente nel lotto dei possibili prossimi allenatori della Juventus, mentre da venerdì sera sistematicamente è entrato di prepotenza su tutte le prime pagine, e non come uno dei candidati ma come il favorito principale.

Venerdì pomeriggio la febbre Juve è andata fuori giri con l’incontro a Palazzo Parigi a Milano tra Fabio Paratici e l’agente Frank Trimboli, attivo sull’asse italo-inglese. Una modalità rara a dire il vero, perché quando la Juve chiude i grandi affari non lo fa certo dando così tanto nell’occhio. E’ partita la psicosi Guardiola, ma per mia parte onestamente non ho riscontri in merito. Anzi, ci sono un paio di dettagli da esplorare: il primo è che Frank Trimboli non è soltanto un agente e intermediario attivo con l’Inghilterra, ma è un amico di vecchissima data di Paratici, a cui il ds bianconero si è appoggiato per tantissime trattative, e che non incontra certo solo per lavoro. Ma soprattutto, Trimboli è estremamente ben inserito nel calcio londinese: il che certo potrebbe far pensare a Pochettino e al Tottenham dove cura gli interessi di alcuni, ma in verità è anche l’uomo di fiducia nel ponte con il Chelsea, e dunque si ritorna a Sarri.

A tutti i modi, a prescindere dalle ipotesi di mercato, confermo quanto dato in esclusiva venerdi: la trattativa avanzata della Juventus è con Sarri".