Palmeri: "Se ADL va in Champions ha due nomi in cima alla lista per la panchina del Napoli"

Tancredi Palmeri nel suo Editoriale per Tuttomercatoweb analizza anche la questione panchina Napoli: "Se dovesse entrare in Champions, il Napoli pensa soprattutto a Fonseca e Simone Inzaghi, con quest’ultimo che tiene ancora in stand-by la Lazio.

Se invece fosse solo Europa minore, allora De Laurentiis ripartirebbe con un’altra scommessa alla Sarri, con la scelta finale che dovrebbe essere tra De Zerbi e Juric. E se arrivasse Simone Inzaghi, il duplex De Zerbi-Juric si creerebbe per la Lazio".