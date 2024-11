Panucci: "Non di certo la gara più bella, ma Napoli in crescita e tre punti importanti"

Christian Panucci, ex difensore, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: “Tre punti importanti, non giocando la partita più bella. La Roma non ha fatto male, soprattutto il primo tempo, era una squadra ferita, Ranieri può trovare la strada giusta, ma bravo Lukaku a trovare il gol ed il Napoli sta crescendo”