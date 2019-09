Pardo: "Napoli brillante, ma vietato lasciare spazi al Liverpool. Campionato? Lotta a tre"

A "Si gonfia la rete" trasmissione in onda sulle frequenze di radio Marte è intervenuto il giornalista televisivo Pierluigi Pardo che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Domani finalmente si comincia, sarà una partita fantastica. Ho letto di questa possibile rinuncia a Mertens ma onestamente non ci credo, mi sembrerebbe strano, vedremo domani sera.



Confusione tattica nel Napoli? L'equilibrio è il tema su cui bisogna lavorare, Il Napoli è una squadra brillante in avanti ma dietro concede troppo. Quando Ancelotti parlò all'inizio dell'arrivo di Manolas si diceva di questa idea di prendersi qualche rischio in più giocando con la difesa più alta, oggi mi sembra che stiamo verificando tutto questo. L'idea è di fare un passo avanti prendendosi anche dei rischi, di migliorare sin dall'inizio l'impostazione della manovra. In questo momento ci sono ancora un po di lavori in corso ma non è confusione tattica. Gli azzurri avanti producono tanto, hanno la grande capacità di reagire che abbiamo visto sia a Firenze che a Torino, tutto questo va sottolineato. In avanti Il Napoli ha qualità enormi, mancano un po' di coperture ma le cose miglioreranno.



Liverpool? Con il Liverpool si difende di squadra, con le marcature preventive, con attenzione a non lasciare spazi tra i reparti perchè se gli lasci spazio, gli attaccanti del Liverpool ti fanno male. Ci sono dei margini per una grande partita, il Napoli lo vedo bene con qualche piccola amnesia difensiva ma dal punto di vista dell'energia e dell'esuberanza può dare molto fastidio ai Reds. Vediamo se si va verso questo 4-4-2 con Callejon e Insigne esterni, sarebbe un segno di grande personalità, sono molto curioso.

Grazie al mercato Napoli e Inter avvicinati alla Juventus? Lo dico dall'inizio dell'estate. L'Inter e il Napoil sono cresciute, vedo un campionato equilibrato, La Juventus ha comunque qualcosa di più rispetto al Napoli in termini di profondità di rosa però sono dell'idea che sarà un campionato a tre".