Pardo: “Napoli più europeo! Lotta Scudetto? C’è una differenza rispetto all’anno scorso”
Pierluigi Pardo, commentatore di Dazn, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “A Firenze è stata una vittoria da grande squadra, è stata scritta una bella pagina di calcio per il modo in cui gli azzurri hanno dominato. Qualità nel palleggio, giocatori ravvicinati che non hanno paura di palleggiare a tu per tu con l’avversario: quest’anno ci sarà l’ambizione di giocare un calcio esteticamente più bello ed europeo. Conte conserverà il campionato come priorità numero uno, però è chiaro che la Champions rimane un obiettivo importante, soprattutto per Conte che nella sua carriera ha fatto meglio nei campionati nazionali.
La Juventus è stata protagonista di una partenza molto positiva, anche se non ho visto un Inter inferiore ai bianconeri, poi è chiaro che alla fine conta il risultato. Il Napoli rimane in pole position però rispetto all’anno scorso ha le coppe, quindi sarà una Serie A molto aperta. Gli azzurri hanno fatto un grande salto di qualità grazie alla società, ma soprattutto grazie al condottiero Antonio Conte”.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Manchester City
|Napoli
