Parisi: “Qualcosa davanti il Napoli dovrà farlo, dal Belgio consiglio Onuachu"

"In attacco il Napoli ha avuto qualche problema, trovare qualcuno che non possa rimpiangere il nigeriano quando non c’è dovrebbe trovarlo".

TuttoNapoli.net © foto di Balti Touati/PhotoViews Fabio Parisi, intermediario di mercato molto vicino al difensore del Feyenoord Marcos Senesi, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Nessuna novità per il futuro di Senesi, è tranquillo e non c’è nessun problema. Dove deve operare il Napoli? Con l’uscita di Mertens, non sapendo il futuro di Politano, con la conferma di Osimhen, con l’acquisto di un talento che non conosce il calcio italiano, forse il Napoli dovrebbe fare qualcosa in avanti. In attacco il Napoli ha avuto qualche problema, trovare qualcuno che non possa rimpiangere il nigeriano quando non c’è dovrebbe trovarlo. Deulofeu? E’ un giocatore che conosce il calcio italiano, può giocare in diversi ruoli e fa dei gol. E’ pronto e potrebbe fare a caso del Napoli, l’avallo tecnico da parte di Giuntoli, Micheli e Spalletti ci sia. Vice Osimhen? Non sottovaluterei neanche il mercato belga, un giocatore che mi piace tantissimo è l’attaccante nigeriano del Genk Paul Onuachu. C’è anche un altro attaccante molto forte in Belgio, l’esterno del Gent Bongonda, veloce, tecnico e molto estroso”.