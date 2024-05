Parlato: "Stavolta ADL non ci ha dribblato come con Garcia"

Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Se il mercato oggi ci dice A e dopo è B dobbiamo aspettarcelo. A meno di clamorosi colpi di scena Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli. De Laurentiis è sempre stato bravo a mascherare le trattative, ma non è così. La trattativa porta dritto a Conte, poi se succedesse l’imponderabile non lo sappiamo. La verità è che siamo stati bravi a capire quali erano le intenzioni di De Laurentiis che non è riuscito a dribblare i giornalisti come fece con Garcia l’anno scorso”.