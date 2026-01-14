Live Parma, Cuesta in conferenza: "Punto preso grazie allo spirito di squadra. Volevamo vincerla..."

vedi letture

Al termine della sfida contro il Napoli, il tecnico del Parma Carlo Cuesta interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

Scelta ardita quello di cambiare così tanto la formazione, era per difendersi? "Non è stata la scelta che ha portato i punti ma lo spirito della squadra e il sacrificio. Sono loro che quando sono in campo sono pronti per dare tutto e dare valore alla squadra. Sappiamo che dobbiamo migliorare, perchè c'è una partita molto importante domenica".

Come mai Rinaldi? "Facciamo scelte pensando che siano le migliori in quel momento, per quello abbiamo scelto Filippo. Le scelte le fai legate a cercare la prestazione e il risultato. Volevamo i tre punti, ne prendiamo uno con la prestazione, questo è positivo".

Squadra con valori importanti anche da parte di chi ha giocato meno. "Il valore del gruppo è incredibile, non solo calcistico ma anche umano. Fosse per me tutti sarebbero in campo perché lo meritano. Ma devi scelte per schierare un undici. Tutti sono pronti per fare la prestazione e dimostrare il meglio in campo".

Si aspettava di più dai cambi di Pellegrini e Bernabè? "Il calcio è uno sport collettivo, le loro caratteristiche ti permettono di essere meno bassi ed avere un baricentro più alto. Ma quelli in campo erano affaticati, anche la palla a loro non è arrivata nel migliore dei modi per fare meglio".