Live Rrahmani in conferenza: "Gol annullato? Rispettiamo le regole, ma devono essere uguali per tutti..."

vedi letture

Al termine di Napoli-Parma 0-0, il difensore azzurro Amir Rrahmani è intervenuto in conferenza stampa dallo Stadio Diego Armando Maradona.

Il rimpianto più grande qual è stasera? "Queste partite sono quelle che devi fare il gol più veloce, aprire la partita e poi diventa un'altra gara. Sicuramente dobbiamo essere più veloci, più concreti, dare più qualità al gioco in avanti, non sempre due tocchi, qualche volta un tocco. Fare queste cose quando ci sono le squadre chiuse fanno la differenza".

Sul gol annullato per fuorigioco: "Sì, l'ho visto, l'abbiamo visto tutti. Rispettiamo le regole però devono essere le regole uguali per tutti e vedremo se saranno in futuro".

Cosa è mandato stasera? Questo pareggio può vanificare quello che avete fatto tre giorni fa a Milano? "E' mancato il gol, quello che ti fa vincere la partita. Dobbiamo continuare a giocare le partite dopo tre giorni e l'altra dopo sei giorni, quindi tutte le partite dobbiamo giocarle in un modo diverso. Dobbiamo migliorare quello che non siamo riusciti a migliorare finora, perché dopo ogni partita impari qualcosa e prendi qualcosa che hai fatto di sbagliato e cerchi di migliorare".

Avete più ansia perché può scappare l'Inter o perché Juventus e Roma cominciano a venervi dietro? "Sicuramente sono tutte e due cose che possono succedere. Normalmente pensiamo a tutte e due. Però, come ho detto prima, dobbiamo pensare a noi perché solo noi possiamo fare la differenza. Dobbiamo vincere le partite e poi vedere alla fine dove possiamo arrivare".