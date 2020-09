Parma, Grassi al 45': "Se lasci mezzo metro il Napoli va in porta, bisogna fare attenzione!"

Dopo 45 minuti è ancora 0-0 tra Parma e Napoli, in un match povero di emozioni e palle gol fin qui. All'intervallo Alberto Grassi, centrocampista ducale ed ex azzurro, è intervenuto al microfono di Dazn: "C'è tanto caldo, ma dobbiamo essere bravi a gestire la palla quando la recuperiamo perché loro sono bravi nel palleggio e ad andare avanti. C'è da stare attenti perché appena lasci mezzo metro il Napoli va in porta. Tifosi? Anche se sono pochi è diverso giocare con qualcuno allo stadio. Lo stadio vuoto è davvero triste".