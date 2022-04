Pasquale Bruno contro le simulazioni di Vlahovic e De Ligt: "Non si vergognano guardandosi in tv?

"Nessun giornale li accusa, ma questi superuomini che hanno milioni di followers non si vergognano quando si guardano in tv?"

TuttoNapoli.net

Pasquale Bruno, ex difensore della Juventus, ha detto la sua sul derby d'Italia a Tiki Taka. Ecco le sue parole riportate da L'Interista: "Abbiamo visto una partita vergognosa con un’Inter inguardabile. Ormai sta diventando una caccia all’arbitro. Vorrei chiedere una cosa ad Allegri: perché la Juventus non gioca sempre così? Troppo facile dare la colpa all’arbitro, ma vogliamo dire qualcosa sul comportamento dei calciatori?

Nessun giornale li accusa, ma questi superuomini che hanno milioni di followers non si vergognano quando si guardano in tv? Circondano sempre l’arbitro, ma menatevi tra di voi. Il problema è che ci sono arbitri normali e scarsi e in ogni azione vanno in cinque a protestare perché conoscono che sono facilmente influenzabili".