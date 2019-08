Pasquale Marino: "Juve superiore alle altre, ma se il Napoli riuscisse a chiudere qualche colpo..."

Il tecnico Pasquale Marino è intervenuto in diretta a Sportiva, soffermandosi anche su quelli che saranno gli equilibri del prossimo campionato di Serie A: "C'è sempre la Juve che è un po' superiore, ma l'Inter completando l'attacco si avvicinerebbe un po'. Il Napoli se chiude qualche colpo come si legge potrebbe avere qualche chance in più di avvicinarsi alla Juve".