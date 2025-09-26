Pasqualin: “Scudetto? Il Milan m'ha impressionato a Udine, ma il Napoli resta davanti a tutti”

“La Roma è superiore al Nizza, ha vinto agevolmente, ha avuto gioco facile”. Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Claudio Pasqualin, presidente di AvvocatiCalcio e presidente onorario di Conference403.

Per i giallorossi è un momento positivo..

“Un periodo positivo per la squadra che è però alla ricerca di un’identità. Non si è ancora visto il risultato del lavoro incessante di Gasperini. La Roma si mantiene una buona squadra che ha messo in cassaforte punti importanti. E senza l’ingenuità di Pisilli il Nizza non avrebbe fatto gol”.

Scudetto: su chi punta?

“Ho visto personalmente il Milan a Udine e mi ha impressionato. Credo che abbia un centrocampo imbattibile con Modric, Rabiot e Fofana. I rossoneri daranno fastidio. Ma il Napoli resta davanti a tutti” .

Dove andrà Vlahovic?

“Intanto è molto probabile che andrà a scadenza. Sul piano tecnico la Juve farà fatica a darlo via. Credo siano destinati a separarsi a parametro zero”.