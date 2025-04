Pastore avvisa l'Inter: "Arrivano le montagne! Il Napoli può fare 6 su 6, è tutto aperto"

Il giornalista Giuseppe Pastore, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha commentato la prestazione dei protagonisti di Napoli-Empoli 3-0. Di seguito le sue dichiarazioni: "Lukaku fa gol e assist quindi va in doppia cifra di assist, non proprio la prima qualità che gli riconoscevamo. E’ il primo in Italia per assist.

Una stagione notevole per lui, ma anche McTominay e ne farà parecchio secondo me perché le avversarie si prestano e lui è in forma. Era una tappa però di trasferimento per Inter e Napoli, ma il calendario del Napoli resta pianeggiante e per l’Inter arrivano le montagne. L’Inter ora ha il Bologna, dopo il Bayern, poi avrà la Roma, ma persino l’ultima a Como dell’Inter è pericolosa. Il Napoli può fare 18 punti, per l’inter sarà più difficile e dovrà starci di testa per farne almeno 16, è tutto aperto e non capitava da un po’”.