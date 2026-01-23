Pastore: “Giovane? Conoscendo Conte non farà più di 3 gare da titolare”

vedi letture

Giuseppe Pastore, giornalista di Cronache di Spogliatoio, ha commentato così le ultime operazioni di mercato del Napoli, ossia gli addii di Lucca e Lang e l'arrivo di Giovane: “Il Napoli cede Lucca e Lang verso le due gare decisive della stagione. Lang è stato tra i migliori a Copenaghen, privarsene così mi sembra poco comprensibile. Mercoledì ti giochi mezza stagione.

Giovane sei mesi fa era fuori rosa in Brasile, ha fatto una buona prim parte di stagione nella squadra però ultima ma credo non farà più di 3 partite da titolare nel Napoli fino a giugno conoscendo chi lo allenerà. E non è stato pagato poco".