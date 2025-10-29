Pastore: "Ko De Bruyne? Conte saprà adattarsi. Molto peggio se avesse perso Anguissa"

Il giornalista Giuseppe Pastore, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio nel corso di Fontana di Trevi, tra i vari temi ha parlato anche del Napoli e dell'infortunio di Kevin De Bruyne. Queste le sue dichiarazioni: "Infortunio De Bruyne? Potremo vedere un Napoli diverso, inizia una stagione del Napoli che potremo vedere quasi fino a fine stagione, perché De Bruyne anche quando tornerà a marzo secondo me faticherà. Io non sono d’accordo con chi oggi sta dicendo: ‘Che fortuna Conte, con De Bruyne quattro mesi fuori ha risolto i problemi'.

Nelle partite tipo Lecce-Napoli, Napoli-Pisa o Napoli-Sporting, avercene come De Bruyne: calci piazzati, vede spazi che vede solo lui… è un giocatore tranquillamente da 15 assist in campionato. Se togli De Bruyne al Napoli, soprattutto in certe partite da dominare togli un grande fonte di gioco e di gol. Però Conte è un uomo estremamente italiano e in quanto tale sa sempre trovare il modo di adattarsi. Dall’assenza di De Bruyne, che è il meno settato sulla parte dell’intensità e del sacrificio che Conte ama, con cui ci sono state anche delle frizioni, guadagna un McTominay di nuovo al centro del gioco. Non guadagnerà affatto Lang, così come Lucca mi sembra in fase calante nell’oroscopo di Conte. Inizia quindi una nuova stagione del Napoli, secondo me De Bruyne faticherà a riprendersi il posto da titolare perché il Napoli avrà tutta un’altra fisionomia. Sarebbe stato molto peggio se avesse perso Anguissa".