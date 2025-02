Pastore: “Napoli-Inter sul filo, due nomi che possono deciderla dalla panchina”

Giuseppe Pastore, giornalista, anticipa i tanti tempi relativi a Napoli-Inter, gara in programma sabato alle ore 18: "Il Napoli ha perso punti, ma Como e Udinese tra le medio-piccole sono quelle più in forma del campionato. Sarà una gara talmente sul filo che saranno decisivi i cambi. La può risolvere un giocatore di secondo piano, un Simeone o un Arnautovic. Lukaku? Contro Acerbi ha toccato sempre pochissimi palloni negli ultimi incroci".

