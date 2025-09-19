Pastore: "Napoli non giudicabile, cambio giusto: De Bruyne meno adatto a battagliare in 10"

Nel corso di Cronache di spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del ko del Napoli sul campo del City: "E' stato un monologo del City, il Napoli ha avuto un'occasione con Beukema prima dell'ingenuità di Di Lorenzo che ha portato al rosso, poi è stata un'esercitazione di tiro e Milinkovic-Savic protagonista e forse ha messo la freccia su Meret nelle gerarchie. Conte continua a litigare con la Champions, è il migliore per punti in campionato con 2,25 punti di media mentre in Champions precipita a 1,37 punti ed è l'11esimo italiano della storia.

Ma non era questa la gara per migliorare il dato. Il Napoli avrà 7 gare per pianificare la sua Champions, ha fatto riposare anche De Bruyne per lunedì, sembrava Baggio al mondiale, ma il cambio c'era perché era quello fisicamente meno adatto a battagliare in 10. Il Napoli si porta a casa un senza voto collettivo ed il City sembrava ispirato al di là di tutto con due grandissimi gol, come si bucano le difese schierate... Purtroppo Di Lorenzo una volta capito che non arrivava non ha avuto modo di togliersi. Capita anche in grandi gare di un'espulsione che vanifica tutto".