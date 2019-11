Pavarese: "ADL deluso da tempo, perciò quelle frasi dure sulla Cina"

Nel corso di Canale 21, l'ex dirigente Gigi Pavarese ha parlato delle difficoltà di spogliatoio: "Non mi fisserei sul modulo ed i numeri, 4-3-3, 4-4-2, il problema è la difficoltà dei giocatori in campo, in parte che deriva dalla mancata tranquillità, sbagliando troppo sotto porta perché a parte Torino e poche altre partite il Napoli crea sempre tantissimo. Parole ADL sui rinnovi? ADL era già deluso al momento delle dichiarazioni sulla Cina, poi si è arrivata alla decisione attuale".