Pavarese consiglia: “ADL lavori su napoletanità e senso d’appartenenza”

“Il Napoli lavori sul senso di appartenenza”. L’ex direttore sportivo del Napoli, Gigi Pavarese, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “Dopo il clamoroso ko di Empoli questi sono giorni di riflessione, la Società deve rendere effettive le scelte future. E’ un momento decisivo in cui si ha la possibilità di guardare con calma, Cristiano Giuntoli sta già lavorando al prossimo Napoli, di certo c’è il rammarico per un sogno che poteva diventare realtà, inutile versare lacrime su quanto accaduto. Il Napoli non ha sfruttato le occasioni ma il campionato lo ha perso con Empoli e Spezia: ci sta perdere e pareggiare con Fiorentina e Roma, e nonostante tutto ad Empoli la squadra era ancora a lottare per lo scudetto. Peccato.

Forse il Napoli è in calo fisico, lo si è visto dalla gara contro la Fiorentina. Poi con Roma ed Empoli ne abbiamo avuto la conferma. Ma ciò che più mi rammarica è la mancanza di senso di appartenenza, di amore per la maglia. Si lotta per lo scudetto e non ci dovrebbe mai essere bisogno di qualcuno che stimoli i giocatori del Napoli a vincere!

La Società deve lavorare sul senso di appartenenza. Bisogna che i futuri calciatori capiscano l’importanza di indossare la maglia del Napoli, di rappresentare una città, una tifoseria sempre presente. L’atteggiamento rinunciatario di alcuni giocatori ha dato molto fastidio, manca qualcuno che abbia la personalità di trasmettere il senso di appartenenza nei calciatori e la Società non ha fatto altro che favorire il distacco. E’ bello vedere il pullman del Napoli azzurro, con l’immagine di Maradona, ma non basta: bisogna far capire ai ragazzi cosa vuol dire indossare la maglia che ha indossato Diego, cosa lui ha rappresentato per Napoli e per i Napoletani. Altrimenti vadano tutti via”.