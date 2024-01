Pavarese perplesso: “Perez? Non capisco la bocciatura di Ostigard…”

L'ex dirigente del Napoli Gigi Pavarese ha parlato ai microfoni di Radio Marte

L'ex dirigente del Napoli Gigi Pavarese ha parlato ai microfoni di Radio Marte: “Riyhadh ci ha consegnato un Napoli rinfrancato dal punto di vista emozionale e dall'intensità messa in mostra. I giocatori hanno ritrovato fiducia in se stessi e l'unità di intenti fondamentale per il futuro. Quello che non ho capito è che in una manifestazione che avrebbe dovuto essere uno spot per il calcio italiano, quali meriti abbiano avuto gli arbitri semi-sconosciuti delle partite in Arabia Saudita.

Sarebbe stato molto più opportuno mandare direttori di gara più esperti, invece Orsato ora andrà a fare Lazio-Napoli. Ciò che non mi ha convinto di Rapuano è il metro di giudizio, probabilmente glielo avranno detto nell'intervallo. La verità è che i nostri arbitri sono scarsi, e lo sono a tutti i livelli, anche nel calcio a cinque.

Lazio-Napoli? A Roma non hai sostituti, spero vada tutto bene, Ngonge potrebbe anche essere utilizzato.

Perez? Non capisco la bocciatura di Ostigard, forse il ragazzo vuole più spazio, evidentemente il Napoli ha ritenuto che l'argentino fosse più adatto alle esigenze della squadra".