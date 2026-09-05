Podcast Garbo avvisa: "Napoli la peggiore sul mercato! Lo vedo fuori dalla zona Champions"

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Da chi aspettarsi un segnale in questa terza giornata? Il giornalista Daniele Garbo esclude il Napoli e manifesta i punti negativi

Il giornalista Daniele Garbo è intervenuto sulle frequenze di Tmw Radio nel corso di Maracanà, per commentare i temi di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Che idea ti sei fatto sull'addio di Ausilio dall'Inter?

"Credo che abbiano semplicemente deciso di voltare pagina, non vedo particolari attriti o altre cose. A volte dopo ventotto anni le strade possono dividersi.

Quale squadra secondo te ha condotto il miglior mercato in Serie A?

"L'Inter, perché ha preso tre giocatori che vengono dalla Premier League e che hanno vinto tanto. È stata una campagna acquisti mirata e ottima per aggiungere anche esperienza in ambito internazionale".

Da chi ti aspetti un segnale in questa terza giornata?

"II Napoli è quello che è uscito peggio da questo mercato e ad ora lo vedo addirittura fuori dalla zona Champions. Mi aspetto comunque un segnale dalla Roma di Gasperini, che affronterà nuovamente il proprio passato".

Allegri e il Napoli si giocano la propria credibilità nella sfida con l'Inter?

"Dire che Allegri si gioca la propria credibilità in assoluto mi sembra fuori luogo per quello che ha fatto in carriera. E chiaro se dovesse perdere, e in caso male, qualche spiffero comincerebbe ad uscire da Napoli. Non credo però che rischierebbe l'esonero, perché la scommessa di De Laurentiis è comunque a medio termine. Oltretutto il mercato non è quasi stato fatto, per quanto Allegri sia un allenatore esperto e qualcosa dovrà inventarsi".

Ti aspetti che gli azzurri possano approcciare la gara in maniera accorta?

"Lui sa meglio di tutti noi che può essere letale concedere spazi e profondità all'inter. Sarà una gara per cercare di disinnescarli, di intasare gli spazi e di impedire ai nerazzurri di sfondare centralmente. L'obiettivo del Napoli sarà al massimo quello di limitare la squadra di Chivu, perché l'aria che tira è quella di un'imbarcata".