Pavarese: “Raspadori? Sono un romantico, ma capisco le valutazioni di una società”
L'ex dirigente del Napoli Gigi Pavarese è intervenuto a Radio Marte: "Il Napoli sta seguendo le indicazioni di Conte nella costruzione della squadra. La proprietà ha messo a disposizione una grande disponibilità economica e il direttore sportivo Manna sta lavorando in base alle indicazioni di Conte.
Raspadori? Sono un romantico e lui è stato decisivo per la vittoria dello scudetto, ma capisco le valutazioni di una società, quindi in caso di un'offerta importante potrebbe essere sacrificato per arrivare ad un altro acquisto importante".
