Pavarese si sbilancia: “Prevedo una finale di Champions tra Napoli e Benfica”

Gigi Pavarese , ex direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante ‘Tutti al Var’ , format in onda su Sportitalia.

Parere sul prossimo impegno del Napoli contro l’Atalanta?

“Al di là dei numeri, tutti dalla parte dagli azzurri, credo che la grande stagione del Napoli sia frutto della consapevolezza dei propri errori, di cui la squadra ha saputo far tesoro. Il rammarico dello scudetto, nella passata stagione, è superiore persino a quello dei nerazzurri. Sarri, nel successo contro gli azzurri, ha tracciato una strada, quella del non gioco. Si è parlato, in tal senso, del sacrificio del trequartista su Lobotka. Tuttavia, ho visto Immobile preoccuparsi particolarmente dello slovacco. Mi auguro una semifinale italiana e prevedo una finale tra Napoli e Benfica. I lusitani sono la vera rivelazione di questa Champions”.