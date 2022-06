Pavarese su Brekalo: “Ha fatto bene quest’anno, Giuntoli ci punta”

"Se è entrato nell’orbita di Giuntoli e Spalletti è perché credono che possa essere importante".

Gigi Pavarese, ex direttore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "La Juve si è rafforzata tantissimo, più dell’Inter, aspettiamo il Milan e i ritocchi che farà la nuova proprietà. Di Maria sembra già vecchio, ma è un giocatore che fa la differenza.

Brekalo? Quest’anno ha fatto bene, è un giocatore che se è entrato nell’orbita di Giuntoli e Spalletti è perché credono che possa essere importante.

Koulibaly? Speriamo che possa davvero rinnovare, sarebbe un bel segnale da parte di De Laurentiis nei confronti dei tifosi, la dimostrazione che questo Napoli vuole crescere e arrivare a qualcosa di importante.

Serve un altro attaccante? E’ chiaro che il non rinnovo di Mertens, che ha dimostrato ancora di fare la differenza in questo Napoli, induce la società a prendere un altro giocatore in grado di giocare e sostituire Osimhen. Solo Petagna è un poco, auguriamoci che a Osimhen non venga colpito neanche da un raffreddore".