Pavlovic a MilanTv: "Non meritavamo di perdere! 2° posto? Restiamo calmi"
Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni MilanTV dopo la sconfitta per 1-0 contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Siamo dispiaciuti, forse non meritavamo i tre punti, ma nemmeno di perdere. Ora dobbiamo voltare subito pagina, ci sono altre partite da giocare per raggiungere il nostro obiettivo".
Sei stato tra i migliori in campo della tua squadra: hai difeso bene e ti sei anche proposto in fase offensiva
"lo cerco di essere sempre propositivo. Anche oggi ho avuto un paio di occasione. Davanti dobbiamo cercare di essere più precisi".
Questa con il Napoli è la seconda sconfitta di fila: che momento sta vivendo la squadra?
"Abbiamo perso una posizione in classifica, ma dobbiamo restare calmi e concentrati e cercare di vincere la prossima partita".
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